Concurso do TJPA 2025 oferece salários acima de R$ 10 mil

Belém (PA) – O Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) divulgou o edital do concurso público 2025, com 50 vagas imediatas para cargos de nível superior e formação de cadastro de reserva. Todos os cargos oferecem salários superiores a R$ 10 mil.

A organização do certame será feita pela banca Cebraspe. As inscrições abrem às 10h do dia 30 de junho e seguem até as 18h do dia 22 de julho, pelo site da banca. A taxa é de R$ 150, e as provas estão marcadas para 31 de agosto.

As oportunidades contemplam 22 áreas de atuação, com destaque para Analista Judiciário em Direito (30 vagas + CR). Outras áreas com vagas imediatas incluem Serviço Social, Psicologia, Pedagogia, Análise de Sistemas e Avaliador Oficial de Justiça.

O concurso terá provas objetivas, discursivas, avaliação psicológica e prova de títulos. Os aprovados poderão atuar em comarcas como Belém, Ananindeua, Santarém, Marabá, Altamira, Paragominas, entre outras.

Para consultar o edital completo e se inscrever, acesse: www.cebraspe.org.br

Tribunal de Justiça do Pará

O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) é o órgão responsável pelo poder judiciário estadual e atua em diversas comarcas do Pará. Concursos promovidos pelo TJPA são conhecidos pela ampla concorrência, bons salários e estabilidade no serviço público.

