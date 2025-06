Juruá contrata empresas fora do ramo esportivo por R$ 3,3 milhões

Prefeitura contratou duas empresas, uma delas com atividade principal fora do ramo esportivo

A Prefeitura do município de Juruá, a 712 quilômetros de Manaus, pretende gastar R$ 3.393.862,40 com materiais esportivos para os próximos 12 meses. Conforme publicado no Diário Oficial Eletrônico dos municípios do Estado do Amazonas, duas empresas foram contratadas para prestar o serviço.

Uma das vencedoras do pregão eletrônico é a empresa Maria do P.S.A da Rocha Comércio e Serviço LTDA, com CNPJ nº 09.232.280/0001-38. Ela vai receber do Executivo municipal um montante de R$ 1.939.186,40.

Apesar de ter sido contratada para fornecer materiais esportivos, a principal atividade da empresa é o comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança.

Ela também tem outras atividades secundárias. São elas: impressão de material para uso publicitário; serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico; comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos e outras atividades.

A empresa fica localizada na rua Belo Horizonte, no bairro Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus. A sócio administradora é a Maria do Perpetuo Socorro Arruda da Rocha.

A outra empresa contratada é a JS Festa e Armarinho, com o CNPJ 36.442.712/0001-08. A principal atividade da empresa é comércio de mercadorias em geral não especializado.

As atividades secundárias são: confecção de roupas profissionais, exceto sob medida; serviços de encadernação e plastificação; serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes; Comércio atacadista de tecidos e outras atividades.

