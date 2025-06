Juruá vai gastar R$ 4 mi na compra de livros paradidáticos

Contrato firmado com empresa de Manaus prevê fornecimento por 12 meses para a rede municipal de ensino

O município de Juruá, a 672 quilômetros de Manaus, vai desembolsar cerca de R$ 4 milhões na compra de livros paradidáticos. A medida foi publicada no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estados do Amazonas.

A empresa contratada para a aquisição de livros, a partir da licitação de Pregão Presencial, foi a Jasp Comércio de Equipamento de Informática LTDA, com CNPJ 12.663.839/0001-99. Ela ficará responsável pelo serviço por até 12 meses. O documento foi assinado pelo prefeito de Juruá, Ilque Cunha.

“O prefeito municipal de Juruá, no uso de suas atribuições legais e, considerando a realização do Pregão Presencial nº 001/2025 – CPL/PMJ, que visa a formação de registro de preços para aquisição de livros paradidáticos para atender à rede municipal de ensino do município de Juruá, pelo período de 12 meses;

considerando a deliberação da Comissão Municipal de Compras da Prefeitura Municipal de Juruá referente ao Pregão Presencial nº 001/2025 – CPL/PMJ; considerando a inexistência de recurso pendente de julgamento”, diz o documento.

A principal atividade da empresa é comércio varejista de livros. Também possui outras atividades secundárias. São elas: impressão de material para outros usos; instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; comércio atacadista de produtos de higiene pessoal e comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria.

A Jasp Comércio de Equipamento de Informática LTDA ainda em atua em outras atividades fora do âmbito varejista de livros: limpeza em prédios e em domicílios e aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais.

A empresa fica localizada em Manaus, na avenida Djalma Batista, no bairro Parque Dez.

