Presidente Figueiredo firma contratos de R$ 13 mi e um deles sem licitação

A Prefeitura Municipal de Presidente Figueiredo, a 126 quilômetros de Manaus, firmou nos primeiros meses de 2025 uma série de contratos que somam mais de R$ 13 milhões em recursos públicos, destinados à limpeza urbana, compra de combustíveis, manutenção de vias e aquisição de medicamentos.

As contratações foram publicadas no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado do Amazonas e assinadas pelo prefeito Antônio Fernando Fontes Vieira.

A empresa Terra Serviços de Saneamento e Infraestrutura Ltda foi contratada, sem licitação e por dispensa emergencial, para executar por 45 dias serviços como varrição de ruas, roçagem, poda de árvores e transporte de lixo com caminhões compactadores. Ao todo, vai receber R$ 1.413.047,84.

Já o Posto Figueiredo Comércio de Derivados de Petróleo Ltda foi contratado para fornecer combustível de forma parcelada, com vigência de 60 dias para tender a demandas emergenciais de abastecimento da frota pública no valor de R$ 1.846.677,64.

A maior contratação é com a empresa HSX Engenharia e Construções Ltda, para fornecimento de máquinas pesadas com operadores e manutenção, usadas na recuperação de estradas e áreas públicas. O contrato foi realizado por meio de pregão presencial e tem vigência de 12 meses no valor de R$ 8.166.210,60.

A empresa J A Serviços Médicos Ltda foi contratada emergencialmente para fornecer medicamentos, produtos odontológicos e insumos de saúde. Ao todo, vai receber R$ 2.494.152,90.

