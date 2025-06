Ipaam entrega licença para novo porto flutuante em Parintins

Parintins (AM) – O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) entregou, nesta terça-feira (24), à Prefeitura de Parintins a Licença de Instalação (LI Nº 158/22-82) que autoriza a construção de um terminal hidroviário flutuante na comunidade Monte Sinai, zona rural do município.

A autorização foi concedida durante cerimônia no estande do Ipaam no Turistódromo, montado na Praça da Catedral de Nossa Senhora do Carmo, como parte da programação do Festival de Parintins.

Com mais de 1.500 metros quadrados de área, o novo terminal será voltado ao transporte de passageiros, cargas e materiais diversos, com o objetivo de atender a comunidades ribeirinhas e melhorar a logística fluvial da região. O projeto deverá seguir normas técnicas e ambientais estabelecidas pelo Ipaam, e a licença tem validade de um ano.

Segundo o diretor-presidente do Ipaam, Gustavo Picanço, o terminal representa um avanço na infraestrutura do município aliado à responsabilidade ambiental.

“A entrega desta licença é um passo essencial para o desenvolvimento de Parintins, com respeito ao meio ambiente. Esse terminal traz mais mobilidade e segurança para quem vive nas margens dos rios, além de movimentar a economia local”, afirmou.

O secretário municipal de Obras e Infraestrutura, Albano Albuquerque, recebeu o documento e destacou a importância da liberação para a continuidade das obras.

“Com essa licença, podemos seguir com um projeto estruturado que beneficia diretamente a população ribeirinha, especialmente no escoamento de peixes, produtos agrícolas e na conexão entre comunidades que ficam isoladas no período da seca”, disse.

Licença para operação de balsa

Na mesma ocasião, o Ipaam também concedeu uma Licença de Operação (LO Nº 064/2025) à empresa FC Barros Ltda., autorizando a comercialização de combustíveis derivados de petróleo em uma balsa flutuante na comunidade Mocambo, também na zona rural de Parintins.

As liberações reforçam a atuação do governo estadual no ordenamento ambiental aliado ao desenvolvimento sustentável, especialmente em um momento de grande visibilidade para o município. O Ipaam ainda participa da programação do Festival de Parintins com ações de educação ambiental no Turistódromo.

