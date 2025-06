Flagrada ‘sambando’, Virgínia vira meme nas redes sociais

A influenciadora digital e apresentadora Virgínia Fonseca voltou a ser alvo de críticas nesta terça-feira (24), após participar do primeiro ensaio da bateria da escola de samba Grande Rio, no Rio de Janeiro. Anunciada como Rainha de Bateria da agremiação para o Carnaval 2026, Virginia foi filmada tentando sambar na quadra da escola — e o vídeo rapidamente viralizou.

Apesar de não postar imagens dançando em suas redes sociais, a influencer foi flagrada por outros presentes no evento e, nas gravações, aparece com dificuldade em acompanhar o ritmo da bateria. Internautas reagiram com piadas e críticas à performance.

“Nota dó, ali não tem nem samba na mão, imagine no pé!”, ironizou uma usuária nas redes. Outro comentário dizia: “A escola precisa de verba, por isso a Virginia; se fosse pelo samba, nunca seria ela”. Houve ainda quem aconselhasse: “Desiste que dá tempo, pra não passar vergonha no dia”.

Escolha polêmica

Virginia foi anunciada como Rainha de Bateria da Grande Rio em 22 de maio. Desde então, a escolha tem gerado debate entre foliões, sambistas e personalidades do Carnaval. O presidente de honra da escola, Jayder Soares, defendeu a decisão destacando o alcance da influenciadora nas redes sociais — que soma mais de 54 milhões de seguidores — e a proposta da escola de se conectar com novos públicos.

“A Grande Rio é feita de tradição, mas também de inovação. A Virgínia é carismática, popular e tem uma energia contagiante. Ela tem tudo a ver com a nossa bateria!”, afirmou Jayder à época do anúncio.

Reações de famosas

A polêmica também repercutiu entre celebridades. Adriana Bombom lembrou que a Grande Rio “adora artistas que estão na moda”. A atriz Erika Januza fez um alerta sobre a responsabilidade de ocupar o posto de Rainha de Bateria: “É uma festa onde os reis e rainhas podem ser negros. Ainda que seja uma ‘rainha’ artista, que essa pessoa tenha consciência do que é ocupar esse cargo”.

A apresentadora Patrícia Ramos também se manifestou, classificando a escolha como “uma falta de respeito” com sambistas da comunidade. “O Carnaval é da periferia, das meninas que fazem aula, treinam, carregam fantasias pesadíssimas. Tem todo um preparo.”

Apesar das críticas, a Grande Rio mantém Virginia Fonseca como a representante da bateria para o próximo desfile na Marquês de Sapucaí, marcado para fevereiro de 2026.

Leia mais:

Virgínia é parada na imigração na China por passaporte

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱