Virgínia é parada na imigração na China por passaporte

A influenciadora Virgínia Fonseca, de 26 anos, foi parada na imigração chinesa, no aeroporto de Pequim, durante sua viagem de volta ao Brasil, na sexta-feira (20). Segundo ela, os agentes suspeitaram de sua aparência em comparação com a foto do passaporte.

Em vídeos publicados no Instagram, Virgínia contou que foi levada para uma sala de averiguação após uma funcionária desconfiar de que ela não era a mesma pessoa do documento.

“A mulher encafifa que não sou eu no passaporte. Eu fiz com 19 anos, então mudei muita coisa”, explicou a influenciadora.

Funcionários avaliaram documento por 15 minutos

A situação foi resolvida após cerca de 15 minutos de análise. Outros agentes foram chamados para verificar o passaporte, e Virgínia foi liberada em seguida.

A influenciadora também comentou que recentemente trocou as lentes dos dentes, o que pode ter contribuído para a diferença na aparência.

“Não sei o que eles estavam pensando sobre tudo… Mas glória a Deus que deu tudo certo”, escreveu em um story.

