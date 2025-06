Indígena é preso suspeito de estuprar criança de 4 anos em São Gabriel da Cachoeira

Um indígena de 36 anos foi preso, nesta quarta-feira (25), suspeito de por estuprar a vizinha, uma criança de 4 anos, também indígena da etnia Hupda. A prisão foi realizada no distrito de Iauaretê, comunidade Vila Fátima, distante cerca de 300 quilômetros da sede do município de São Gabriel da Cachoeira.

De acordo com a delegada Evanice Cavalcante, da DEP de São Gabriel da Cachoeira, no dia 20 de fevereiro deste ano, a mãe da vítima compareceu à delegacia para denunciar que o homem havia abusado sexualmente de sua filha no dia 16 de fevereiro. Após isso, as investigações iniciaram.

“Em relato, uma mulher indígena disse que estava em sua casa com seus dois filhos, a vítima e um bebê. Em determinado momento, ela foi ao banheiro e, quando retornou, detectou pela filha, que não estava mais em casa, e a encontrou nua, chorando e amedrontada no quintal da residência. A criança, ao ser questionada, relatou que havia sido abusada sexualmente pelo vizinho”, contou a delegada.

Ainda segundo Evanice Cavalcante, a autora fugiu da comunidade Vila de Fátima logo após cometer o crime. Posteriormente, a vítima foi submetida ao exame de conjunção carnal, que constatou laceração em sua genitália. Diante dos fatos, foi representado à Justiça pela prisão preventiva do homem, a qual foi ferido.

“Iniciamos as diligências para dar cumprimento ao mandado de prisão do autor e, na manhã desta quarta-feira, conseguimos fazer a sua prisão”, informou Evanice Cavalcante.

