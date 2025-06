Empresa é multada em mais de R$ 100 mil por poluir igarapé no Amazonas

O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) multou uma empresa de geração de energia em São Gabriel da Cachoeira, a 852 km de Manaus, por poluição no igarapé Palestina e intervenção irregular em Área de Preservação Permanente (APP). A penalidade totaliza R$ 107.854,50 e foi aplicada após vistoria realizada na quarta-feira (25).

A ação fiscalizatória constatou que a empresa, que opera uma usina termelétrica a diesel e implanta uma usina fotovoltaica, causou o colapso de um talude durante o período de fortes chuvas. A erosão levou ao carreamento de sedimentos para o igarapé, afetando o leito e as margens do curso d’água.

Ipaam confirma poluição e intervenção em área protegida

A empresa recebeu dois autos de infração. O primeiro, de R$ 7.354,50, refere-se à intervenção em 1,47 hectares de APP sem autorização. O segundo, de R$ 100.500, foi aplicado por poluição hídrica no igarapé Palestina.

De acordo com o diretor-presidente do Ipaam, Gustavo Picanço, o talude colapsou no dia 26 de maio, e sedimentos foram levados diretamente para o igarapé. A área impactada está a cerca de 2,6 km da Terra Indígena Médio Rio Negro I.

Denúncia partiu de comunidade indígena

A fiscalização começou após denúncia da comunidade local, que percebeu o assoreamento do igarapé, utilizado para lavar roupas. A Defensoria Pública e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente solicitaram a vistoria, realizada com apoio do Ipaam.

Durante a inspeção, foram identificadas ações emergenciais de mitigação, como instalação de caixas de retenção e aplicação de rip-rap para conter a erosão.

Empresa terá que apresentar novos relatórios ambientais

A empresa foi notificada a entregar documentos como laudo da qualidade da água, levantamento topográfico e relatórios de mitigação. O Ipaam recomendou a revisão do licenciamento ambiental e manterá novas vistorias no local.

A situação segue sob acompanhamento da Defensoria Pública do Estado e da Secretaria de Meio Ambiente de São Gabriel da Cachoeira.

