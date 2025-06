Companheira mata policial com tiro na cabeça em Parintins

Parintins (AM) – O cabo da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Sílvio Cavalcante, lotado no 11º Batalhão de Polícia Militar de Parintins, foi morto com um tiro na cabeça na madrugada desta sexta-feira (27), nas proximidades do Bumbódromo, em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus). A principal suspeita do crime é sua companheira, que foi presa em flagrante.

Segundo a Polícia Militar, o disparo ocorreu por volta das 4h50, na casa da mãe do policial. Sílvio chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Jofre Cohen, mas não resistiu ao ferimento.

Em nota, a PMAM lamentou a morte do cabo e informou que está prestando apoio à família. A corporação também destacou que a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) investiga as circunstâncias do homicídio.

A primeira versão do crime indicava que o policial teria sido morto durante um desentendimento com outro homem, que teria tomado a arma dele. No entanto, essa versão foi posteriormente corrigida pela própria PM, que confirmou a autoria do disparo pela companheira da vítima. Não há informações sobre a motivação do crime.

O Instituto Médico Legal (IML) de Parintins confirmou o óbito.

