‘Diálogos Amazônicos’ debate infraestrutura aeroportuária

Garantir uma boa infraestrutura aeroportuária é fundamental para o bom funcionamento do ecossistema da logística – tanto no transporte de passageiros como no de cargas. Na região amazônica, essa importância é mais acentuada. Afinal, a grande extensão territorial, somada à dispersão das cidades-polo de referência e à proximidade com outros países que integram o bioma amazônico, torna os aeroportos elementos estratégicos para o desenvolvimento da região.

Para discutir os desafios e a necessidade de investimentos nesse setor, o projeto Diálogos Amazônicos promove a webinar “Infraestrutura Aeroportuária na Amazônia”, nesta segunda-feira, 30 de junho. Participam do debate o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), Serafim Corrêa, e o coordenador comercial do terminal de cargas da Vinci Airports, Prieto Aires.

Com mediação do professor da FGV, Márcio Holland, os convidados vão mostrar que é preciso planejar e colocar em prática operações logísticas eficientes, capazes de contribuir para a redução das emissões de carbono e fortalecer políticas voltadas à sustentabilidade. Em um cenário que busca conciliar desenvolvimento econômico e conservação ambiental, o aprimoramento da infraestrutura aeroportuária é um passo essencial.

Com apoio da Abraciclo – Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, a live será transmitida no canal do YouTube da fundação, a partir das 19 horas.

Sobre a ABRACICLO e o Setor de Duas Rodas

Fundada em 1976 e contando com 15 associadas, a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abrasciclo) representa os fabricantes de veículos de duas rodas no país, tendo como principal missão promover o desenvolvimento sustentável e a competitividade do Setor de Duas Rodas, apoiando e defendendo a indústria nacional estabelecida no Polo Industrial de Manaus – PIM por meio dos pilares Política Industrial, Segurança Viária e Técnico.

A fabricação nacional de motocicletas, quase totalmente concentrada no Polo Industrial de Manaus (PIM), está entre as seis maiores do mundo. No segmento de bicicletas, com as principais fábricas também instaladas no PIM, o Brasil se encontra na quarta posição entre os principais produtores mundiais. No total, as fabricantes do Setor de Duas Rodas geram 18,7 mil empregos diretos em Manaus/AM e mais de 150 mil em todo o Brasil.

