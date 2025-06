Voos extras para o Festival de Parintins 2025: veja opções

Amazon Best e Azul oferecem voos diretos entre Manaus e Parintins com horários variados e tarifas especiais para o festival

O Festival de Parintins 2025 começa nesta sexta-feira (27) e a movimentação já é intensa na ilha. Para quem ainda busca uma forma rápida e segura de viajar, a Amazon Best, em parceria com a Azul Linhas Aéreas, oferece os últimos voos disponíveis na malha especial montada para o evento.

Últimos voos de Manaus para Parintins

Foto: Divulgação

No sábado (28), ainda há voos partindo de Manaus para Parintins:

Voo 2182 – Saída às 13h10

Voo 2300 – Saída às 18h05

Ambos têm duração média de uma hora. As tarifas são de R$ 2.715,68, com taxas incluídas e direito a 20 kg de bagagem despachada.

Retorno após o Festival

Para quem volta após o festival, há 14 voos disponíveis de Parintins para Manaus entre os dias 28 de junho e 1º de julho. Os valores começam em R$ 1.789,90 e os horários variam entre manhã, tarde, noite e madrugada.

Onde comprar as passagens

As passagens podem ser adquiridas até o dia 27 de junho, ou enquanto houver assentos disponíveis, nas lojas físicas da Amazon Best, em Manaus e Parintins. Os bilhetes podem ser pagos à vista via PIX ou parcelados em até 5x sem juros no cartão de crédito.

Serviço

Amazon Best Manaus

Rua Nova Prata, 225 – Nossa Senhora das Graças

WhatsApp: (92) 98269-0256 / 99376-8133

Segunda a sexta, 9h às 17h | Sábado, 9h às 12h

Amazon Best Parintins

Rua Vieira Júnior, 754 – Centro

WhatsApp: (92) 99177-4825 / 99376-8133

Segunda a sexta, 9h às 17h

