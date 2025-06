Ipaam flagra criação de gado ilegal na Floresta de Tapauá

O Ipaam descobriu um esquema de criação de gado ilegal dentro da Floresta Estadual de Tapauá, no interior do Amazonas. A operação ocorreu durante a Operação Tamoiotatá V, na quinta-feira (26), focando em áreas embargadas e serrarias perto do km 150 da BR‑319.

Foram lavrados quatro autos de infração, totalizando R$ 930,5 mil em multas. A equipe percorreu 350 km e apreendeu máquinas usadas nas atividades irregulares, como quatro motosserras, duas roçadeiras e uma escavadeira hidráulica avaliada em R$ 250 mil. Duas motocicletas abandonadas também foram inutilizadas.

Acampamento e criação clandestina

Durante a ação, o Ipaam encontrou um acampamento improvisado com estrutura para cerca de dez pessoas. A área abrigava mil cabeças de gado, usadas para cercas e currais ilegais. A técnica envolvia o uso de notas fiscais falsificadas e guias de transporte animal fraudulentas.

“Essa é uma situação que ultrapassa os crimes ambientais. Estamos lidando com uma operação organizada, de grande escala, que utiliza documentos falsos para roubar a fiscalização e ocupar ilegalmente uma reserva do Estado. O Ipaam já recomendau ações conjuntas com outros órgãos para a retirada do gado e responsabilização dos envolvidos”, afirmou Gustavo Picanço, diretor-presidente do Ipaam.

Medidas e próximos passos

O Ipaam notificou os responsáveis pelas infrações e determinou retirada do gado da área embargada. Eles têm 20 dias para pagar as multas ou apresentar defesa, conforme o Decreto Federal nº 6.514/08.

Ação integrada deve remover gado e recuperar área

Com apoio do Ministério Público do Amazonas, da Polícia Militar, Polícia Civil, Adaf, Sema e outros órgãos, o Ipaam planeja uma operação integrada para:

Remover o gado irregular

Desmontar a infraestrutura ilegal

Recuperar a área degradada

Operação Tamoiotatá combate desmatamento no sul do AM

A operação foi lançada pelo Governo do Amazonas com foco no combate ao desmatamento ilegal e queimadas. Reúne uma força-tarefa de segurança pública e órgãos ambientais.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Ipaam entrega licença para novo porto flutuante em Parintins

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱