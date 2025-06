Corpo é encontrado no telhado de salão de beleza em Manaus

Manaus (AM) – O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado sobre o telhado de um salão de beleza na manhã dessa sexta-feira (27) em Manaus. O caso aconteceu na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, zona Centro-Oeste de Manaus.

Informações preliminares apontam que o corpo da vítima foi descoberto pelo funcionário de uma empresa de manutenção elétrica, que realizava um serviço no local. Ao subir no telhado, ele se deparou com o corpo caído de bruços, avisou os proprietários do estabelecimento, que acionaram imediatamente a polícia.

A vítima estava com um boné na cabeça, uma mochila nas costas e descalça. Também havia sangue do homem escorrendo no telhado, como mostram imagens de vídeo.

Agentes da Polícia Militar isolaram a área e o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi chamado para auxiliar na remoção do corpo, devido à dificuldade de acesso.

O cadáver foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames de necropsia que devem esclarecer as causas da morte. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.

