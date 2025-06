Palmeiras x Botafogo: onde assistir, escalações e horário

Palmeiras e Botafogo se enfrentam neste sábado (29), às 13h (de Brasília), na Filadélfia, Estados Unidos, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa 2025. A partida abre o mata-mata do torneio internacional e terá transmissão ao vivo na Globo, sportv, ge e Cazé TV. O ge também fará tempo real com vídeos dos principais lances.

Quem vencer pega Chelsea ou Benfica nas quartas

O vencedor do duelo entre Palmeiras e Botafogo enfrentará o ganhador de Chelsea x Benfica, que jogam também neste sábado, às 17h (horário de Brasília). A expectativa é por um confronto equilibrado, já que os dois clubes brasileiros chegaram às oitavas com boas campanhas, apesar de oscilações.

Campanhas na fase de grupos

Palmeiras:

1º lugar no Grupo A

Empate com o Porto (0x0)

Vitória sobre o Al Ahly

Empate com o Inter Miami após sair perdendo por 2×0

Botafogo:

2º lugar no Grupo B

Vitórias contra Seattle Sounders e PSG

Derrota para o Atlético de Madrid

O Alvinegro sustenta cinco jogos de invencibilidade contra o Palmeiras, com a última derrota em novembro de 2023.

Onde assistir Palmeiras x Botafogo

TV aberta : Globo

: Globo TV por assinatura : sportv

: sportv Streaming : ge (com tempo real e vídeos)

: ge (com tempo real e vídeos) Transmissão alternativa : Cazé TV

: Cazé TV

Escalações prováveis

Palmeiras – Técnico: Abel Ferreira

O Verdão deve contar com o retorno de Aníbal Moreno, recuperado de lesão, mas perdeu o zagueiro Murilo, que sofreu contusão na coxa esquerda e está fora do restante do torneio.

Provável escalação:

Weverton; Giay (Marcos Rocha), Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Mauricio; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque (Flaco López).

Desfalques: Murilo (lesionado)

Pendurados: Gustavo Gómez, Giay, Richard Ríos, Piquerez, Raphael Veiga, Felipe Anderson e Abel Ferreira

O foco é um só! 💪



Seguimos na preparação pro confronto das oitavas de final da #FIFACWC com o Botafogo! 🐷 ➤ https://t.co/NxGxg80PuJ pic.twitter.com/YtDn6fUIFf — SE Palmeiras (@Palmeiras) June 26, 2025

Botafogo – Técnico: Renato Paiva

O volante Gregore cumpre suspensão, e o técnico deve escalar uma dobra de laterais pela esquerda, com Cuiabano adiantado. Jair é dúvida por sobrecarga muscular.

Provável escalação:

John; Vitinho, Jair (Kaio Fernando), Barboza e Alex Telles; Allan e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Cuiabano; Igor Jesus.

Desfalques: Gregore (suspenso), Bastos (lesão no joelho), Matheus Martins (lesão muscular)

WE ARE READY! 🔥🫡



No complexo de treinamentos do Philadelphia Eagles, o BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS está pronto para as oitavas da Copa do Mundo de Clubes! TÁ CHEGANDOA HORA, FOGÃO! ⚽️💪🏽 #VAMOSBOTAFOGO #FIFACWC #TAKEITTOTHEWORLD



📸 Vítor Silva/ BFR



📲 Todos os jogos do… pic.twitter.com/US58pJq0xK — Botafogo F.R. (@Botafogo) June 27, 2025

Arbitragem da partida

Árbitro : Francois Letexier (França)

: Francois Letexier (França) Assistentes : Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni (França)

: Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni (França) Quarto árbitro : Glenn Nyberg (Suécia)

: Glenn Nyberg (Suécia) VAR: Jerome Brisard (França)

