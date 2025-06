Anitta ressurge nas redes e viraliza com transformação no rosto

Após infecção severa, cantora volta aos holofotes com visual renovado e repercute nas redes com celebridades internacionais

Sumir e reaparecer é uma arte — e Anitta domina como poucas. Após semanas longe das redes sociais por conta de uma infecção bacteriana severa, a cantora reapareceu em grande estilo neste sábado (28), ao lado de Naomi Campbell e Sofía Vergara.

Mas não foram apenas os nomes estrelados que chamaram atenção. O que dominou a internet foi o novo visual da artista brasileira, gerando milhares de reações.

Redes sociais reagem ao novo rosto de Anitta

Logo após a publicação das fotos, internautas comentaram a transformação da cantora com surpresa e entusiasmo.

“Chocado com esse novo rosto da Anitta, parece outra pessoa”, escreveu um usuário no X (antigo Twitter).

“A Anitta mudou o rosto todo”, “meu Deus, substituíram a atriz que faz a Anitta” e “Anitta tá apoteótica com esse novo rosto, tá uma doll”, foram outras mensagens que viralizaram.

Enquanto uns expressaram espanto, outros elogiaram a mudança:

“Ela acertou demais nesse novo rosto, rejuvenesceu 10 anos e nem precisava, porque ela já é linda”.

Do isolamento ao glamour: o retorno de Anitta

Anitta estava afastada dos holofotes desde o dia 16 de junho, quando anunciou o cancelamento de sua participação no São João de Campina Grande. À época, explicou que enfrentava uma infecção bacteriana severa:

“Eu tô com uma infecção bacteriana severa, bem complicada, que já estava há alguns dias, mas eu tinha certeza absoluta que até hoje eu estaria bem.”

O tratamento incluiu antibióticos intravenosos, repouso absoluto e afastamento de compromissos públicos. Rumores sobre possíveis complicações estéticas surgiram nas redes, mas foram negados por sua equipe:

“A infecção bacteriana não tem relação com complicações cirúrgicas. O quadro foi identificado, tratado e apresentou melhora gradativa.”

A nota oficial confirmou, no entanto, que a artista realizou um procedimento estético, como costuma fazer, mas sem intercorrências.

Anitta reaparece ao lado de ícones internacionais

A reaparição aconteceu com tudo: Anitta posou com Naomi Campbell e Sofía Vergara, dois ícones da moda e do entretenimento. Na legenda de uma das fotos, a cantora escreveu:

“A energia das mamacitas.”

A internet reagiu com uma mistura de encantamento, surpresa e humor. Para muitos fãs, Anitta inaugura uma nova era em sua carreira, com uma imagem mais sofisticada.

“Queria estar que nem a Anitta: sumir e reaparecer belíssima de rosto novo.”

“O rosto novo da Anitta tá belíssimo, aceitem muito.”

Reinvenção como marca registrada

Enquanto os holofotes digitais continuam analisando cada detalhe do novo visual, Anitta curte a boa fase pós-recuperação com o que se tornou sua assinatura: reinvenção.

E tudo indica que a nova fase da cantora ainda vai render muitos cliques, comentários — e manchetes.

