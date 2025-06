Cachaça indígena conquista visitantes na 5ª Feira de Artesanato da Fepiam

Parintins (AM) – Um dos produtos que tem despertado o paladar do público na 5ª Feira de Artesanato Indígena, promovido pela Fundação Estadual dos Povos Indígenas do Amazonas (Fepiam), durante o 58º Festival Folclórico de Parintins, é a Cachaça do Índio, uma bebida artesanal feita com ingredientes nativos da Amazônia, como marapuama, manacá, mirantã e guaraná.

Produzida na aldeia Tauamirim, localizada no município de Tapauá (a 449 quilômetros de Manaus), a bebida é fabricada pelo artesão e jornalista Yuri Magno, da etnia Sateré-Mawé, no Centro de Empreendedorismo Indígena Yandé Muraki, uma iniciativa da Fepiam focada na geração de renda e valorização do conhecimento tradicional indígena.

“A Cachaça do Índio faz parte da nossa medicina tradicional, junto a outros produtos que fabricamos. Tudo é feito com o conhecimento que adquiri desde os meus 13 anos na aldeia, com responsabilidade e respeito pela floresta”, explica Yuri Magno, idealizador da bebida.

Mais do que um produto exótico, a Cachaça do Índio representa o uso responsável do conhecimento ancestral para o fortalecimento da economia indígena com base sustentável.

Além da bebida, o estande da Fepiam na feira apresenta uma diversidade de produtos artesanais e da agricultura familiar indígena, todos produzidos por diferentes etnias do Amazonas.

Para o diretor-presidente da Fepiam, Nilton Makaxi, a presença da cachaça no festival é um símbolo de resistência cultural e de inovação a partir das raízes indígenas.

“A Cachaça do Índio é o reflexo do que defendemos: um empreendedorismo indígena que respeita a ancestralidade, que valoriza os saberes do nosso povo e que transforma isso em oportunidade econômica com identidade. É um orgulho ver isso ganhando destaque em Parintins”, afirmou Makaxí.

A feira segue até este domingo (29/06) e integra a programação oficial do Festival de Parintins, realizado pelo Governo do Amazonas. O espaço da Fepiam, montado na Praça da Catedral de Nossa Senhora do Carmo, é um dos mais visitados por quem busca conhecer e apoiar a produção original dos povos indígenas do estado.

