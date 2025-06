Discussão por celular termina em morte no Paraná

Um adolescente de 13 anos foi apreendido após matar a avó e ferir o avô a tiros na tarde de sexta-feira (27), na zona rural de Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná. Segundo a Polícia Civil, o crime foi motivado por uma discussão após os avós proibirem o uso do celular.

De acordo com o delegado Ricardo Moraes, o garoto morava com os avós desde os sete anos. Após a proibição, ele arrombou um baú, pegou um revólver calibre .357 registrado em nome de um tio e foi até o quarto onde o avô descansava. O idoso foi atingido nas costas, e a avó levou cinco tiros, no peito e nos braços, morrendo no local.

“O adolescente teria ficado bastante bravo com uma decisão dos avós de tomar o celular dele, haja vista que, segundo indicado, ele estaria acessando páginas indevidas para a idade dele”, explicou o delegado.

Mesmo ferido, o avô reagiu, entrou em luta corporal com o neto e conseguiu desarmá-lo. Ele foi socorrido e levado ao hospital em estado estável.

Apreensão

O adolescente fugiu para uma área de mata e foi localizado por policiais por volta das 18h45, escondido à margem de um milharal. Ele foi levado para a 19ª Subdivisão Policial de Francisco Beltrão, onde foi formalmente apreendido.

A Polícia Civil informou que o jovem responderá por atos infracionais análogos a homicídio qualificado e tentativa de homicídio. O caso foi encaminhado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário.

(*) Com informações da CNN Brasil

