Gasolina segue como a mais cara do país no Norte

Mesmo após o reajuste de -5,6% nos preços das refinarias anunciado pela Petrobras no início de junho, os consumidores da região Norte continuam enfrentando os maiores preços do país na hora de abastecer. Segundo a mais recente análise do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), a gasolina na região teve o valor médio mais alto do Brasil no mês: R$ 6,85 por litro. O etanol também seguiu essa tendência, com média de R$ 5,21 — ambas as maiores entre todas as regiões.

Em todo o país, o preço médio da gasolina teve uma leve queda de 0,78% em junho, fechando o mês a R$ 6,38 — apenas R$ 0,05 a menos que em maio. Já o etanol registrou recuo de 1,35%, com média nacional de R$ 4,39.

No Norte, mesmo com redução em alguns estados, os preços seguem pressionados. O Acre, por exemplo, manteve-se como o estado com a gasolina mais cara do Brasil, com média de R$ 7,52, mesmo após queda de 1,05%. Já em Rondônia, o etanol teve o maior aumento entre todos os estados: alta de 2,15%, atingindo R$ 5,22. No Amapá, o combustível vegetal caiu 5,16% em junho — a maior redução registrada no país — mas ainda assim ficou com o etanol mais caro: R$ 5,51.

“Apesar do repasse da Petrobras, o preço da gasolina nas bombas caiu pouco, o que mostra um repasse contido ao consumidor, influenciado por fatores regionais e pela concorrência local. No Norte, vemos uma manutenção de preços elevados, reflexo da logística e da distribuição mais complexas na região”, analisa Renato Mascarenhas, Diretor de Operações e Transformação de Negócios da Edenred Mobilidade.

Apenas o Nordeste não registrou queda nos dois combustíveis. No resto do país, o etanol seguiu em trajetória de baixa, enquanto a gasolina apresentou pequenas reduções regionais. A maior queda da gasolina foi registrada no Sul (-1,25%), enquanto o Sudeste apresentou os menores preços médios: R$ 6,22 para a gasolina e R$ 4,26 para o etanol.

Apesar do preço elevado, a gasolina segue sendo a opção mais vantajosa para o bolso da maioria dos motoristas brasileiros. Ainda assim, Mascarenhas lembra que o etanol oferece vantagens ambientais importantes, como menor emissão de poluentes e contribuição para uma mobilidade mais sustentável.

O IPTL é um levantamento baseado em transações realizadas em 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log, considerando dados de mais de 1 milhão de veículos sob gestão da empresa. Com cerca de oito transações por segundo, o índice fornece uma média de preços altamente confiável e representativa do comportamento do mercado de combustíveis no país.

