Virginia Fonseca reza em igreja e é cercada por fãs

Influenciadora participou da Romaria em Trindade (GO), mas foi cercada por fãs durante oração, gerando debates nas redes

A influenciadora digital Virginia Fonseca, participou, durante a última sexta-feira (27), da tradicional Romaria do Divino Pai Eterno, em Trindade (GO). Durante a oração no Santuário Basílica, ela foi rodeada por dezenas de fãs que filmavam e fotografavam.

Após caminhar 22 quilômetros desde Goiânia, ela ajoelhou-se em busca de reflexão, mas logo foi interrompida pela multidão, com cenas repercutindo intensamente nas redes sociais.

O evento, maior celebração religiosa do Centro‑Oeste, reuniu cerca de 6 milhões de romeiros entre 27 de junho e 6 de julho. A presença de Virginia, que transitava em um momento delicado após sua separação anunciada em 27 de maio, trouxe à tona discussões sobre a linha tênue entre devoção e idolatria, além de gerar debates sobre privacidade em espaços sagrados.

Presença marcante e polêmica

Virginia chegou à Basílica por volta da meia‑noite, após percorrer 18 km até Trindade e mais 4 km até a igreja, acompanhada por amigos e apoiadores que registraram o percurso em suas redes. Embora sua intenção fosse participar da romaria como uma peregrina qualquer, sua popularidade transformou sua participação em um acontecimento à parte. Ela foi recebida oficialmente pelo prefeito de Trindade e pelo padre Wellington Silva, que lhe concedeu uma bênção especial.

Aglomeração e crítica

No entanto, o grande número de fãs ao redor acabou desvirtuando o ambiente de silêncio e devoção típico da romaria. Um vídeo compartilhado mostra até um policial militar abrindo caminho para a influenciadora, evidenciando o tumulto provocado por sua presença. Muitos internautas criticaram o comportamento, afirmando que a interferência das câmeras desviou a atenção das práticas espirituais.

Debate nas redes

Nas redes sociais, a participação de Virginia dominou as discussões. Alguns elogiaram seu empenho em concluir a peregrinação a pé, enquanto outros levantaram suspeitas de que sua presença tivesse caráter promocional. Comentários como “Ela não pode nem rezar em paz” e “As pessoas esqueceram o propósito da igreja” demonstraram a frustração de muitos. Paralelamente, definiu-se uma corrente de apoio que ressaltou que era impossível controlar a reação dos fãs.

