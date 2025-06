Prefeitura de Canutama gasta R$ 1,1 milhão com material de expediente

A Prefeitura do município de Canutama, a 614 quilômetros de Manaus, vai gastar cerca de R$ 1,1 milhão para a aquisição de materiais de expediente. O documento foi publicado nesta segunda-feira (30) no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Amazonas.

O texto, assinado pelo secretario municipal de administração Jailson da Fonseca de Souza, argumenta que a compra é necessária para “assegurar a continuidade e a eficiência dos serviços públicos prestados e garantir o pleno funcionamento das atividades institucionais, administrativas e operacionais da Prefeitura Municipal de Canutama”.

A empresa vencedora do pregão presencial foi a M. M. Variedades LTDA. Com o CNPJ de n° 06.126.656/0001-3, ela fica localizada na capital amazonense, na rua Criciúma, loja A, bairro Alvorada, zona Centro-Oeste de Manaus.

A principal atividade da empresa é o comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns.

Também possui atividades secundárias. São elas: impressão de material para uso publicitário; impressão de material para outros usos; comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática e outras atividades.

Obras da Prefeitura de Canutama

O prefeito de Canutama, José Roberto Torres de Pontes, conhecido como “Zé Roberto” (União Brasil), autorizou a retomada da obra de adequação viária da Estrada do Itapá, na zona rural do município. A intervenção custará R$ 4,9 milhões e será executada pela empresa Lusada Construções Ltda, com sede em Manaus.

A contratação da empresa ocorreu por meio da Concorrência Pública Nº 002/2024, com resultado publicado em 23 de outubro de 2024. Dois dias antes, em 21 de outubro, a Prefeitura assinou o Contrato Nº 006/2024 com a construtora.

A primeira ordem de serviço foi emitida apenas em 13 de janeiro de 2025, e as obras foram paralisadas em 28 de fevereiro. A nova ordem de serviço, datada de 23 de maio de 2025, autoriza a retomada dos trabalhos, que devem durar 180 dias, excluído o período de interrupção.

