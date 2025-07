Mulher é presa por exploração sexual de adolescente em casa de prostituição no AM

Polícia Civil e Militar combatem exploração sexual em operação conjunta no Amazonas

Uma mulher de 40 anos foi presa em flagrante, em Itapiranga, interior do Amazonas, por exploração sexual de uma adolescente de 16 anos, durante o domingo (29).

Início das investigações

O delegado Aldiney Nogueira, titular da 38ª DIP, informou que as investigações começaram após denúncias indicarem a existência de uma casa de prostituição no município com exploração sexual de adolescentes.

“Durante a operação, deslocamo-nos até uma residência que funcionava como bar. No local, encontramos jovens que confirmaram a realização de programas sexuais. Uma delas, sem documento de identificação e com aparência de menor de idade, teve sua identidade verificada nos sistemas de segurança, confirmando que tem apenas 16 anos”, explicou o delegado.

Prisão e interdição do local

A suspeita, que já possui outro estabelecimento similar em Rio Preto da Eva, foi imediatamente levada à delegacia e autuada por exploração sexual de adolescentes. A Polícia Civil, com apoio da Prefeitura Municipal, interditou o local por operar sem alvará e praticar atividades criminosas.

Acolhimento da vítima

A adolescente foi encaminhada ao Conselho Tutelar, que providenciará seu retorno à família em outro município. O delegado Nogueira destacou que o aumento de trabalhadores de outros estados em Itapiranga, devido à exploração de gás natural, tem contribuído para o surgimento de estabelecimentos voltados à prostituição. “É fundamental reforçar que a exploração sexual é crime, e as penalidades são ainda mais severas quando envolvem adolescentes”, afirmou.

A mulher permanecerá à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

