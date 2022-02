MC Loma anuncia gravidez e rebate especulações sobre o pai: “Sei quem é”

MC Loma compartilhou um vídeo para contar aos fãs que está grávida. A cantora de 19 anos comentou sobre a novidade e informou que já conversou com o pai da criança.

“Para vocês que estão dizendo que eu fiz o filho na ‘orgia’, e nem sei de quem é, vim aqui falar. Tem gente que eu nunca fiquei na minha vida falando que é o pai. Para vocês que estão falando muito, saibam que eu sei quem é. Ele está sabendo que será o pai do meu filho”, afirma.

“É uma pessoa anônima e tivemos uma conversa. Decidi que não vou expor. É muito difícil para as pessoas que nunca viveram uma vida pública. Vocês não vão me ver com ele, apenas com o bebê. Se ele quiser expor, é uma questão dele”, disse ao confirmar que continua solteira.

MC Loma contou que está grávida há quase 2 meses. Ela descobriu a gestação durante a segunda semana de janeiro após fazer três testes.

“Não imaginei que seria mãe agora. Não foi uma gravidez planejada […] Mas estou feliz, acredito que veio no momento certo, eu estava precisando”.

A cantora apontou a importância do acompanhamento médico. “Fiquei triste e preocupada após uma consulta. Há risco na gravidez por minha placenta estar um pouco descolada. Estou fazendo acompanhamento e tomando os medicamentos. Mas está tudo bem”.

A jovem afirmou que “prefere um menino” ao comentar sobre o sexo do bebê.

Veja o vídeo de Loma falando sobre a gravidez

