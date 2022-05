“Bala” é preso por cometer assaltos em cemitérios de Manaus

Manaus (AM) – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), prendeu, na terça-feira (4), por volta de 15h, Mateus da Silva Ferreira, de 18 anos, conhecido como “Bala”.

Ele foi preso pelo crime de roubo majorado, ocorrido em março deste ano, em um cemitério localizado na avenida do Turismo, bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus.

De acordo com o delegado Aldeney Goes, titular da unidade policial, Mateus foi preso em razão de mandado de prisão preventiva, no município de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus). Ele estava foragido após tomar ciência do mandado de prisão.

“As vítimas compareceram à delegacia para informar que, no momento em que estavam visitando seus entes queridos na localidade, foram abordadas por um grupo criminoso, que, em posse de armas de fogo, roubaram seus pertences”, explicou o delegado.

Segundo o delegado, após coletar as informações repassadas pelas vítimas, as equipes começaram as investigações e identificaram a participação de Mateus no delito. No entanto, foi constatado que ele era menor de 18 anos na época do fato.

“Comunicamos o fato à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), para que fossem adotadas as providências cabíveis. Posteriormente, tomamos ciência de que ele se manteve praticando condutas semelhantes após completar a maioridade penal, e, então, iniciamos as diligências para localizá-lo e efetuar sua prisão”, falou o titular.

A autoridade policial explicou ainda que os delitos praticados pelo jovem quando era adolescente eram foram informados à Deaai, para as devidas providências. Já as ações criminosas praticadas após a maioridade, eram apuradas pelo 19º DIP.

O mandado de prisão em nome de Mateus foi expedido no dia 28 de março deste ano, pelo juiz Henrique Veiga Lima, do Plantão Criminal.

