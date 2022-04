Funcionários são presos suspeitos de furto contra loja em Manaus

Manaus (AM) – Um grupo criminoso composto por seis pessoas foi preso na manhã desta sexta-feira (29), durante a operação “Justa Causa”, deflagrada pela Polícia Civil (PC), acusados de furto qualificado praticado contra uma empresa do ramo de móveis e eletrodomésticos, da qual eram funcionários.

De acordo com o delegado Aldeney Goes, titular da unidade policial, os indivíduos eram funcionários da empresa do ramo de móveis e eletrodomésticos e desviavam os produtos comercializados na loja, para obter lucros financeiros com a prática criminosa.

“Em março deste ano, nós tomamos conhecimento acerca destes crimes e começamos a apurar. Constatamos que eles desviavam os produtos no momento em que iam entregá-los nas casas dos clientes e, posteriormente, vendiam os objetos em sites de compra e venda. Com essa prática, eles conseguiram adquirir cerca de R$ 250 mil”, detalhou Aldeney Goes.

O titular relatou ainda que, dentre os bens subtraídos pelos infratores, estão três roupeiros, uma geladeira, um televisor de 43 polegadas e uma lavadora de roupas. “As investigações devem continuar para apurar outras circunstâncias do ato criminoso”, afirmou o delegado.

Os criminosos irão responder pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa e ficarão à disposição do Poder Judiciário.

Leia mais:

Grupo criminoso troca tiros com a polícia e um acaba no hospital em Manaus

Trio envolvido em furto a distribuidora de gás é preso no AM

Funcionários são presos por fraude em posto de gasolina em Manaus