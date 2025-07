Justiça do AM condena homem que matou conhecido em festa de aniversário

A Justiça do Amazonas condenou Luiz Oliveira Mena a 24 anos de reclusão por homicídio qualificado e tentativa de homicídio. O crime ocorreu em agosto de 2023, durante uma festa de aniversário no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus. Um homem morreu no local, e seu filho foi internado com ferimentos graves.

Crime motivado por motivo fútil

De acordo com os autos, uma discussão começou por causa de bebidas que as vítimas teriam levado ao sair da festa. Armado com uma faca, o réu desferiu os golpes fatais no pai e atingiu gravemente o filho, que passou vários dias internado.

O Tribunal do Júri reconheceu o motivo fútil, bem como o caráter doloso e premeditado do crime.

Justiça confirma pena unificada

A Justiça aplicou 24 anos de prisão em regime fechado. A vítima sobrevivente sofreu três facadas, nas costas, no ombro e na cabeça, e sobreviveu após receber tratamento hospitalar.

MP destaca importância da condenação

Para o promotor Thiago de Melo Roberto Freire, essa condenação é um marco:

“Não se trata de mera fatalidade. Sugerir isso é jogo semântico. Trata-se de um duplo homicídio qualificado, consumado e tentado, vitimando, para sempre, uma família, a merecer a devida responsabilização criminal. Nesse sentido, o Ministério Público, concretizando sua missão constitucional, na defesa da vida e da sociedade, cumpriu o seu papel, a fim de que brutalidades como tais não restem impunes”.

Ele afirma que o Ministério Público do Amazonas (MPAM) cumpriu seu papel constitucional na defesa da vida e da sociedade, garantindo que crimes brutais não fiquem impunes.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Dupla é condenada por matar homem a pauladas em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱