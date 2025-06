Dupla é condenada por matar homem a pauladas em Manaus

A Justiça do Amazonas condenou Denison da Silva Corrêa e Max Williams Ladislau Gama por homicídio qualificado. A decisão foi tomada na terça-feira (24), durante julgamento da 3.ª Vara do Tribunal do Júri, no Fórum Ministro Henoch Reis, em Manaus.

As penas foram de 16 anos e seis meses para Denison e 23 anos e cinco meses para Max. Ambos já estavam presos preventivamente e seguirão detidos para o cumprimento imediato das penas.

Entenda o caso

O crime aconteceu em 16 de fevereiro de 2024, por volta das 15h, na Rua dos Açaizeros, comunidade Grande Vitória, Zona Leste de Manaus.

Segundo o inquérito policial, a vítima, Walison Oliveira da Silva, caminhava pela rua quando foi surpreendida pelos dois acusados em uma motocicleta. Denison conduzia o veículo e Max estava na garupa.

Max desceu da moto e golpeou a vítima na cabeça com um pedaço de madeira, mais de cinco vezes.

Toda a ação foi gravada por câmeras de segurança da região.

Motivação do crime

As investigações revelaram que, cinco dias antes do crime, a vítima havia danificado o tanque da moto de Denison. Mesmo sem reagir no momento, ele teria planejado o ataque como vingança.

O julgamento

Durante o julgamento, os acusados fizeram uso parcial do direito ao silêncio, respondendo apenas às perguntas da juíza, da defesa e do Conselho de Sentença.

Teses das defesas

A defesa de Max alegou legítima defesa e pediu redução da pena por violenta emoção.

A defesa de Denison argumentou menor participação no crime e tentou desclassificar a acusação com base na cooperação dolosamente distinta.

Resultado e sentença

O júri acatou os pedidos do Ministério Público e condenou os réus por homicídio qualificado por:

Motivo fútil

Meio cruel

Recurso que dificultou a defesa da vítima

Ambos permanecerão presos. Cabe recurso da decisão.

