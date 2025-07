Justiça condena dupla por homicídio em Manaus

Os réus Kaio Wuellington Cardoso dos Santos, conhecido como “Mano Kaio”, e Roney Marinho Machado foram condenados por homicídio qualificado em julgamento realizado pela 1.ª Vara do Tribunal do Júri, na segunda-feira (30), no Fórum Ministro Henoch Reis, em Manaus.

Kaio recebeu pena de 30 anos, 11 meses e 7 dias. Já Roney foi condenado a 31 anos, 5 meses e 3 dias. Ambos devem cumprir a pena em regime fechado.

Entenda o caso

Os dois foram denunciados na Ação Penal nº 0612939-79.2017.8.04.000. Foram acusados de homicídio qualificado, por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima. Além disso, também foram sentenciados por integrarem organização criminosa armada.

Outro réu no processo, Ilenilson da Silva Souza, teve a punibilidade extinta por conta de sua morte.

O crime

Segundo a denúncia, em 5 de abril de 2017, por volta das 17h30, Erivelton Damasceno Costa, conhecido como “Baby”, foi executado com 20 tiros em frente à casa do sogro, na Travessa Luiz Lopes, bairro Morro da Liberdade, Zona Sul de Manaus.

Três homens armados saíram de um carro e realizaram os disparos. As investigações apontam que os autores foram Kaio, Roney e Ilenilson. O crime teria sido motivado por uma rixa entre facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas.

Detalhes do julgamento

Kaio está foragido e não participou da sessão, sendo decretada sua ausência processual. Já Roney compareceu ao julgamento e negou envolvimento no crime.

A acusação foi conduzida pelo promotor Fabrício Santos Almeida, que defendeu a condenação por homicídio qualificado e participação em organização criminosa.

A defesa de Kaio alegou negativa de autoria. A defesa de Roney adotou a mesma linha, solicitando ainda a retirada das qualificadoras como tese subsidiária.

Decisão dos jurados

Os jurados seguiram a tese do Ministério Público e votaram pela condenação dos réus, com base na denúncia e decisão de pronúncia.

O juiz Diego Daniel Dal Bosco, titular da 1.ª Vara do Tribunal do Júri, presidiu a sessão. A condenação de Roney teve execução imediata, pois ele já se encontrava preso.

Kaio, agora com seis mandados de prisão preventiva, teve mais um mandado expedido. Ele consta no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) com ordens judiciais emitidas por diversas varas do Tribunal do Júri.

Cabe recurso

A decisão ainda não é definitiva. A sentença pode ser recorrida pelas defesas dos réus.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Dupla é condenada por matar homem a pauladas em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱