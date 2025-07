‘Irresponsabilidade’, diz Prefeito de Parintins sobre postura do Rossy Amoedo

Presidente do Boi Caprichoso disse, em coletiva, que houve manipulação de jurados no Festival de Parintins, mas não apresentou provas

O Prefeito de Parintins, Mateus Assayag, rebateu, em coletiva realizada durante a terça-feira (1), as insinuações feitas pelo presidente do Boi Caprichoso, Rossy Amoedo, sobre a manipulação de jurados no 58º Festival Folclórico de Parintins.

Ainda na terça-feira, Rossy Amoedo concedeu uma coletiva de imprensa, na qual afirmou que a vitória do Boi Garantido teria sido influenciada por supostos pagamentos via Pix aos jurados. No entanto, ele não apresentou provas das acusações.

Com a seriedade do festival em risco, Assayag apresentou, em sua coletiva, as atas das reuniões de sorteio dos jurados, documento que havia sido solicitado anteriormente pelo presidente do Boi Caprichoso.

Mateus reconheceu que houve um vazamento inicial dos nomes dos jurados que avaliariam os bumbás no festival, mas afirmou que um novo sorteio foi realizado com acompanhamento do Ministério Público.

Críticas

O prefeito também criticou a postura de Rossy Amoedo durante a apuração dos votos no Bumbódromo e durante a coletiva do boi azul e branco.

“O que foi feito hoje foi uma irresponsabilidade sem tamanho e de proporções que a gente só vai saber ao longo do tempo. O que foi feito hoje foi de uma imaturidade que pode ter proporções para a cidade de Parintins gigantescas”, declarou Assayag.

Ainda sobre os jurados, Mateus destacou que, mesmo com a retirada dos dois avaliadores citados por Rossy Amoedo, Marcos Moreira e Hylnara Anny Vidal, o resultado da disputa ainda seria favorável ao Boi Garantido.

“Fizemos simulações. Se um ou os dois jurados tivessem sido substituídos, a vitória do Garantido se manteria. Isso precisa ser dito com clareza à população e às torcidas”, finalizou.

