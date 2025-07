Venezuelano é preso por estupro de adolescente de 13 anos no AM

Um venezuelano de 21 anos foi preso, na terça-feira (1), por estupro de vulnerável contra uma adolescente de 13 anos. A prisão ocorreu no bairro Centro, no município de Canutama, interior do Amazonas.

Histórico criminal

De acordo com o delegado Armando Diadosk Júnior, esta é a segunda vez que o homem é preso em um período de duas semanas. Ele já havia sido detido em flagrante no dia 22 de junho por tráfico de drogas, mas foi liberado para responder ao processo em liberdade.

“Após a soltura do homem, a equipe policial continuou as investigações e descobriu que o autor abusava sexualmente de uma adolescente de 13 anos. A vítima foi ouvida em escuta especializada e passou pelo exame de conjunção carnal, que comprovou o crime”, disse o delegado.

Mandado de prisão e captura

Segundo o delegado, diante das comprovações, a polícia solicitou à Justiça a prisão preventiva do infrator pelo crime de estupro de vulnerável. O mandado foi expedido na segunda-feira (30), e a equipe policial iniciou as diligências para prender o homem.

“Ele foi localizado na noite de segunda-feira, no Centro de Canutama. Além do estupro de vulnerável, ele continuará respondendo pelo tráfico de drogas”, relatou o delegado.

Procedimentos legais

O homem responderá por estupro de vulnerável e tráfico de drogas, e está à disposição da Justiça.

