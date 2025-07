VÍDEO: Motociclista vai parar embaixo de micro-ônibus após colisão em Manaus

Acidente ocorreu no Distrito Industrial, na Zona Leste da capital.

Manaus (AM) – Um motociclista foi parar embaixo de um micro-ônibus após uma colisão registrada na tarde desta quarta-feira (2), no bairro Distrito Industrial, Zona Leste de Manaus.

Segundo testemunhas, o impacto da batida foi tão forte que a vítima foi lançada para debaixo do veículo. Um vídeo que circula em aplicativos de mensagens mostra o motociclista no chão, com o rosto ensanguentado, logo após o acidente.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e prestaram socorro no local. Até o momento, não há informações confirmadas sobre o estado de saúde da vítima.

VEJA VÍDEO

Leia mais:

Motociclista fica ferido após atropelamento na Torquato Tapajós

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱