Atacante do Liverpool morre em acidente de carro

O jogador português Diogo Jota, de 28 anos, morreu em um acidente de carro na madrugada desta quinta-feira (3) na província de Zamora, norte da Espanha. O veículo, uma Lamborghini, saiu da pista e pegou fogo após um pneu estourar durante uma ultrapassagem, segundo a Guarda Civil espanhola. No carro também estava seu irmão, André Felipe, de 25 anos, jogador do FC Penafiel, que também morreu.

Jota era atacante do Liverpool e da seleção de Portugal, onde acumulava quase 50 partidas e era peça-chave na equipe campeã da Premier League 2024-2025. Casado com Rute Cardoso há pouco mais de um mês, ele deixa três filhos.

Comoção

A tragédia gerou comoção mundial. A UEFA anunciou um minuto de silêncio na partida entre Espanha e Portugal pela Euro Feminina. Torcedores do Liverpool se reuniram no estádio Anfield para homenagens com flores, mensagens e cânticos. Ídolos do clube como Steven Gerrard e Jamie Carragher prestaram tributo nas redes sociais, assim como Cristiano Ronaldo, Darwin Núñez e clubes rivais como Manchester United e Everton.

Não faz sentido. Ainda agora estávamos juntos na Seleção, ainda agora tinhas casado. À tua familia, à tua mulher e aos teus filhos, envio os meus sentimentos e desejo-lhes toda a força do mundo. Sei que estarás sempre com eles. Descansem em Paz, Diogo e André. Vamos todos sentir… pic.twitter.com/H1qSTvPoQs — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 3, 2025

A Federação Portuguesa de Futebol lamentou profundamente a perda dos dois atletas, descrevendo Jota como um jogador brilhante e uma pessoa admirável. O primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, classificou o ocorrido como “inesperado e trágico”.

Jota iniciou sua carreira no Paços de Ferreira e passou por Atlético de Madrid, FC Porto e Wolverhampton antes de se consolidar no Liverpool, onde disputou 182 jogos e marcou 65 gols. Pela seleção portuguesa, anotou 14 gols em 49 partidas.

(*) Com informações da BBC News

