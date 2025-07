Floração dos ipês colore a Djalma Batista no auge do verão amazônico

A chegada do verão amazônico traz um espetáculo natural à capital, com ipês floridos colorindo a avenida

Manaus (AM) – Com a chegada do verão amazônico, os ipês começam a florescer e transformar a paisagem urbana de Manaus. Nesta quinta-feira (3), a avenida Djalma Batista, uma das mais movimentadas da capital, já exibia os primeiros sinais desse espetáculo natural.

Vídeos registrados pela equipe do Em Tempo mostram ipês em plena floração, com copas repletas de flores brancas e rosas, encantando motoristas, pedestres e moradores que passam pelo local.

A arborização da via revela diferentes estágios da floração: enquanto algumas árvores estão carregadas de flores, outras ainda iniciam o processo de desabrochar. Esse fenômeno marca um dos períodos mais bonitos do ano na cidade, quando as cores vibrantes dos ipês contrastam com o céu claro e o calor típico da estação.

(Imagens: Maiara Ribeiro/Em Tempo)

(Imagens: Maiara Ribeiro/Em Tempo)

Geralmente, os ipês começam a florescer entre o final do outono e o inverno, com o auge da floração entre julho e setembro, dependendo da espécie e da região do Brasil. Algumas variedades mais precoces podem florescer já em maio.

Antes de florescer, as plantas perdem completamente suas folhas. Isso ocorre para que a árvore concentre energia na produção das flores, facilitando sua polinização.

Depois que as flores caem, as folhas retornam, e a árvore segue seu ciclo normal até a próxima estação de floração. Além disso, as árvores proporcionam sombra e abrigo para pessoas e animais.

Leia mais:

Festival de Parintins mobiliza torcidas em defesa da floresta

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱