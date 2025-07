Homem é preso por aplicar golpes com móveis planejados em Manaus

Thalys Ezagui Martins é acusado de aplicar ao menos 27 golpes, com prejuízo de R$ 93 mil a vítimas em Manaus

Golpe do Móvel Planejado

Manaus (AM) — A Polícia Civil do Amazonas prendeu, na quarta-feira (2/7), um homem identificado como Thalys Ezagui Martins, de 40 anos, por aplicar ao menos 27 golpes relacionados à venda fraudulenta de móveis planejados. Os prejuízos às vítimas já somam mais de R$ 93,2 mil.

A equipe do 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP) realizou a prisão após denúncias.

De acordo com a investigação, Thalys se passava por empresário do ramo de móveis modulados em MDF e oferecia serviços de fabricação e instalação sob medida. Ele cobrava por visitas técnicas e apresentava orçamentos com valores atraentes.

Após o pagamento parcial ou total do serviço, o homem abandonava o contato com os clientes e não entregava os móveis.

“Era um esquema repetido: ele cobrava antecipadamente e sumia. Temos 27 boletins de ocorrência registrados e o valor estimado do golpe é de R$ 93 mil”, afirmou o delegado Wenceslan de Queiroz, titular do 12º DIP.

Prisão após denúncia

Thalys acabou localizado e preso na avenida Álvaro Maia, zona Centro-Sul de Manaus, no mesmo dia em que teve imagem divulgada como foragido. A polícia ainda apura se há outras vítimas.

“As investigações continuam. É possível que o número de vítimas seja ainda maior”, acrescentou o delegado.

A prisão preventiva, decretada com base no conjunto de provas reunidas pelos investigadores, terminou com o caso sendo conduzido pelo 12º DIP.

Polícia orienta vítimas

A Polícia Civil orienta que todas as pessoas lesadas por Thalys — que contrataram os serviços e não receberam o prometido — procurem diretamente o 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP) ou entrem em contato pelo número (92) 98513-3618, canal direto de denúncias da unidade. Registrar o boletim de ocorrência é essencial para responsabilizar o autor pelos crimes.

( * ) Com informações da assessoria/GC

