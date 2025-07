Tio é preso suspeito de estuprar sobrinhas de 9 e 10 anos em Autazes

Autazes (AM) – Um homem de 43 anos foi preso, na quarta-feira (3), suspeito de estuprar as sobrinhas de 9 e 10 anos. A prisão foi efetuada no ramal do Ferro Quente, no município de Autazes.

De acordo com a delegada Ivone Azevedo, titular da 39ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Autazes, as diligências iniciaram após o Conselho Tutelar do município ser acionado pela escola das vítimas, que tomou ciência do caso por meio de uma gravação de áudio realizada pela professora da criança mais nova.

“A vítima contou que o tio se aproveitou dos momentos em que o pai delas saiu para pescar para cometer os abusos. Posteriormente, elas passaram por exames de conjunção carnal, onde foi constatado o crime, e então, levado ao conhecimento da equipe policial”, contou a delegada.

Segundo a delegada, diante dos fatos apurados, uma equipe policial chegou à residência do autor, mas ele se evadiu do local. Na manhã de quarta-feira, o suspeito se apresentou à delegacia e foi entregue.

Ele responderá por violação de violência e estará à disposição da Justiça.

