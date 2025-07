Cachorros vítimas de maus-tratos são resgatados de ‘boca de fumo’ em Eirunepé

Três cachorros foram resgatados de uma casa em situação de maus-tratos no município de Eirunepé (a 1.160 quilômetros de Manaus), nesta quinta-feira (3), durante ação da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

De acordo com o delegado Antônio Lino, titular da DEP de Eirunepé, os cães – um da raça pitbull e dois da raça chow-chow – foram encontrados em condições insalubres em uma residência no bairro Aparecida. O local, segundo as investigações, era utilizado como ponto de venda de drogas.

“Os animais estavam em uma casa usada para o tráfico, com o objetivo de dificultar a entrada da polícia. Eles viviam em ambiente sujo e inadequado, configurando maus-tratos”, afirmou o delegado.

Os cachorros foram resgatados e entregues à Secretaria de Meio Ambiente, que os encaminhou para um local seguro, onde estão recebendo cuidados adequados.

Os responsáveis pelo imóvel e pela guarda dos animais irão responder a inquérito policial por crime de maus-tratos, conforme previsto na legislação ambiental brasileira.

