Dois homens são presos com 19 kg de drogas em embarcação perto de Coari

Coari (AM) – Dois homens foram presos com 19 quilos de drogas durante operação da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), na tarde desta quinta-feira (3), nas proximidades de Coari (a 363 quilômetros de Manaus). A ação foi realizada pelas Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), na Base Fluvial Arpão 3.

Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a abordagem ocorreu em uma embarcação chamada Deus de Aliança, que saiu de Jutaí com destino a Manaus. Durante a fiscalização, a cadela policial Luna sinalizou a presença de entorpecentes escondidos em uma lixeira de alumínio.

No local, os policiais encontraram 19 tabletes de drogas, sendo 12,6 quilos de maconha do tipo skunk e 6,8 quilos de pasta-base de cocaína. A identificação das substâncias foi confirmada por exames periciais realizados pelo Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC).

Os suspeitos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e encaminhados ao cartório da Base Arpão 3, onde permaneceram à disposição da Justiça.

