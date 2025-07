Justiça do AM julga acusados de matar jovem palestino em Manaus

Manaus (AM) – A Justiça do Amazonas começou, nesta quarta-feira (2), a instrução do processo criminal contra Bruno da Silva Gomes e Robson Silva Nava Júnior, acusados de matar Mohamad Manasrah, de nacionalidade palestina, e de tentar assassinar seu irmão, Ismail Manasrah.

O crime ocorreu em 8 de fevereiro de 2025, por volta das 2h da madrugada, na Rua Rio Içá, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul de Manaus.

A audiência de instrução foi realizada na 1.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, no Fórum Ministro Henoch Reis, sob presidência do juiz Fábio César Olintho de Souza. Representando o Ministério Público do Amazonas (MP-AM), atuou a promotora Clarissa Moraes Brito, com assistência da vítima sobrevivente, Ismail, por meio das advogadas Maria Yêdda Guerra Furtado e Larissa Guerra Furtado.

Um réu preso e outro foragido

Bruno Gomes, preso preventivamente, participou da audiência por videoconferência. Já Robson Nava, que está foragido com mandado de prisão em aberto, acompanhou a sessão remotamente, amparado por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que permite a participação de réus nessa condição.

Durante a audiência, foram ouvidas a vítima Ismail Manasrah, três testemunhas e duas pessoas como informantes. Bruno Gomes foi interrogado. Robson será ouvido na próxima audiência, marcada para o dia 22 de julho, às 8h30.

Após essa fase, o processo seguirá para a apresentação das alegações finais pelas partes. Em seguida, o juiz decidirá se os réus serão levados a júri popular, etapa chamada de decisão de pronúncia.

Entenda o caso

Segundo a denúncia do MP-AM, Bruno e Robson atacaram os irmãos palestinos usando um gargalo de garrafa, após uma briga dentro de uma casa noturna localizada no conjunto Vieiralves. A confusão foi contida por seguranças, mas os acusados esperaram as vítimas do lado de fora do estabelecimento, junto com amigos delas, e iniciaram uma nova agressão, que terminou com a morte de Mohamad Manasrah e ferimentos graves em Ismail.

A motivação e a possível premeditação ainda estão sob análise. O Ministério Público pede a condenação dos dois por homicídio qualificado consumado e tentado.

