Homem mata ex com mais de 50 facadas por não aceitar fim do namoro

Um homem de 24 anos foi preso em flagrante após assassinar sua ex-companheira, também de 24 anos, com 51 facadas em Caldas Novas (GO). O crime ocorreu na quinta-feira (3) e foi motivado pelo fim do relacionamento.

Detalhes do crime e premeditação

De acordo com a Polícia Civil de Goiás (PCGO), o agressor alegou ter descoberto que a mulher se envolveu com outra pessoa antes do término. A polícia informou que o homem premeditou o crime:

Por volta das 17h25, ele saiu com a ex-companheira e a filha.

Câmeras de segurança do prédio mostram que, às 18h04, os dois retornaram sozinhos ao apartamento.

Cerca de 10 minutos depois, às 18h14, o homem saiu sozinho do apartamento, carregando algo nas mãos.

Às 18h19, ele entrou no elevador e, aparentemente tranquilo, encostou na parede de pernas cruzadas.

Confissão e prisão

Após o assassinato, o criminoso procurou o pai e confessou o crime, afirmando que também pretendia matar o homem com quem a vítima supostamente se relacionava. O pai o levou imediatamente a uma delegacia, onde ele foi entregue às autoridades.

A equipe da Central de Flagrantes foi ao local do crime e encontrou a vítima, que sofreu 51 golpes de faca em diversas partes do corpo, evidenciando a extrema violência do ataque

