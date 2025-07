Dois homens são procurados por tráfico de drogas e outros crimes em Uarini

Polícia divulga imagens de foragidos envolvidos com tráfico, tortura e furtos no interior do Amazonas.

Uarini (AM) – Dois homens estão sendo procurados pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 58ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Uarini (a 565 quilômetros de Manaus), por envolvimento com o tráfico de drogas e outros crimes. As imagens de Eriel Patrick Cordeiro dos Santos, de 31 anos, e Vanilson Ferreira Sevalho, de 30, foram divulgadas nesta sexta-feira (4/7) para auxiliar nas buscas.

Segundo o delegado Jailton Santos, Eriel Patrick é apontado como responsável por um ponto de venda de entorpecentes no bairro Centro, em Uarini. Durante uma operação policial, ele conseguiu fugir e deixou as drogas para trás. Ele já tem passagens por roubo e tráfico.

Já Vanilson Ferreira é investigado não apenas por tráfico e associação criminosa, mas também por envolvimento em tortura, furtos e roubos.

Denúncias

A PC-AM solicita a colaboração da população com informações que possam levar à localização dos suspeitos. As denúncias podem ser feitas pelos números (92) 98548-3811, da 58ª DIP, ou 181, da SSP-AM.

A polícia garante que todas as informações serão mantidas em sigilo.

Leia mais:

Homem procurado por latrocínio é preso em Maués

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱