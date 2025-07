Festa junina celebra aniversário do Parque Gigantes da Floresta 

A Prefeitura de Manaus realiza neste sábado (5), uma grande festa junina gratuita para comemorar um ano do parque Gigantes da Floresta. O evento começa às 17h, na alameda Alphaville, Zona Leste da capital.

A organização é da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), em parceria com o Fundo Manaus Solidária (FMS).

Atrações

Os portões abrem às 16h, com uma programação cultural voltada para toda a família. Entre as atrações estão o show de Uendel Pinheiro, a apresentação da Quadrilha Brotinho do Amanhã, Dança Caipira da Betânia, show de George Japa e o espetáculo “Bora BB”, com Jhon Veiga e Jyou Guerra.

O público poderá participar de brincadeiras tradicionais, sorteios e aproveitar barracas com comidas típicas da época. A expectativa é atrair moradores de diversas zonas da cidade, promovendo lazer, cultura e integração social.

Refefência

Inaugurado em 2024, o parque Gigantes da Floresta se tornou referência em educação ambiental, cidadania e valorização da cultura local. O aniversário reforça o papel do espaço como símbolo de preservação da floresta urbana e uso sustentável do espaço público.

(*) Com informações da assessoria

