Curso de fotografia capacita jovens indígenas no AM

Oficina do Projeto Cultura Raiz capacita 20 jovens no Parque das Tribos

A Associação Zagaia Amazônia, por meio do Projeto Cultura Raiz: Olhares do Parque das Tribos, formou 20 jovens indígenas em fotografia com celulares. A cerimônia ocorreu nesta quarta-feira no Malocão do Parque das Tribos, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

Os jovens receberam certificados de conclusão e smartphones. Os aparelhos serão usados em ações comunitárias, conforme termo de responsabilidade. O vínculo com o projeto segue pelos próximos dois anos.

O vice‑presidente da Zagaia Amazônia, Ricardo Tavares, destacou que o curso vai além da técnica. “A Oficina permitiu a eles ampliar o olhar em termos de negócios criativos que eles possam vir a realizar no futuro”, disse Ricardo.

Na formatura, foi apresentada a plataforma Amazônia Stock, banco de imagens colaborativo com registros autorais dos participantes. Também foram reforçados os usos ético e consciente da tecnologia para fortalecer identidades indígenas e amazônicas.

Incentivo

O aluno Marcelo Tukano comentou a relevância do curso: “Vai me ajudar bastante porque sou criador de conteúdo e grafiteiro indígena. Vou poder tirar fotos dos nossos grafismos, falar sobre como é feita a tinta do jenipapo e mostrar como é bastante significativo para nós”.

A jovem Naiara Correia revelou seu foco artístico: “Eu prefiro tirar fotos da natureza. Acho tão linda! E acho que daqui pra frente é o que quero pra mim, tirar fotos da natureza”.

Érika Araújo, da Águas de Manaus, patrocinadora do projeto, ressaltou os benefícios da iniciativa. “É de suma importância para nós da Águas de Manaus, porque escolhemos o público indígena para proporcionar a eles saúde, qualidade de vida e também focar no empreendedorismo”, afirmou.

A formatura também marcou as boas‑vindas aos participantes do Curso de Empreendedorismo Cultural, que começa em 19 de julho. O curso ocorrerá durante cinco sábados, voltado à valorização cultural e à renda a partir de práticas locais.

O Projeto Cultura Raiz, da Associação Zagaia Amazônia, conta com apoio da Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura, e patrocínio do Instituto Aegea e Águas de Manaus. A iniciativa incentiva inclusão digital, protagonismo comunitário e o resgate de memórias ancestrais.

(*) Com informações da assessoria

