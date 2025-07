Papa Leão XIV escolhe arcebispo para lidar com abusos no clero

Arcebispo francês Thibault Verny assume comissão do Vaticano contra abusos, substituindo cardeal O’Malley

O Papa Leão XIV nomeou neste sábado (5) o arcebispo francês Thibault Verny, de 59 anos, como novo presidente da Pontifícia Comissão para a Proteção de Menores, em sua primeira medida pública voltada ao enfrentamento dos abusos sexuais cometidos por membros do clero católico.

Verny continuará exercendo o cargo de arcebispo de Chambery, no sudeste da França.

Histórico da comissão

Criada em 2014 pelo Papa Francisco, a comissão é um dos principais instrumentos da Igreja para prevenir e lidar com casos de abuso sexual. Desde então, ela teve impacto global ao tratar de denúncias, mas também enfrentou críticas e renúncias de membros.

Entre os desafios enfrentados está a renúncia, em 2023, de um influente padre jesuíta e conselheiro do Papa, que expressou preocupações sobre a gestão da comissão.

Compromisso com a proteção

Thibault Verny declarou seu compromisso com a ampliação das medidas de proteção e com o acesso igualitário a recursos para prevenção em todas as partes da Igreja.

“Promoveremos o (…) compartilhamento equitativo de recursos para que todas as partes da Igreja, independentemente da geografia ou circunstância, possam manter os mais altos padrões de proteção”, afirmou em nota oficial.

Ele substitui o cardeal Sean O’Malley, ex-arcebispo de Boston, que presidia o grupo desde a sua fundação. O’Malley, hoje com 81 anos, vinha atuando além da idade tradicional de aposentadoria para bispos (80 anos).

Em comunicado, O’Malley elogiou o sucessor:

“Verny é um líder colaborativo comprometido com o avanço da adoção global de proteção e salvaguarda, para garantir da melhor forma possível a segurança daqueles que estão sob os cuidados da Igreja em todo o mundo.”

