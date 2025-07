Roberto Chaves é convocado para torneio de natação em Fortaleza

O atleta amazonense Roberto Chaves, de 16 anos, foi convocado para representar o Amazonas no Torneio Norte/Nordeste de Seleções 2025, que será realizado em julho, na cidade de Fortaleza (CE). Ele é um dos 42 nadadores selecionados para compor a delegação do estado. A apresentação oficial da equipe aconteceu na sexta-feira (4), no espaço Le Rêve, no Centro de Manaus.

Esta é a segunda vez que Roberto integra a Seleção Amazonense de Natação. “É uma chance de competir ao lado dos melhores do estado, de crescer como atleta e levar comigo o nome do Amazonas em uma competição de alto nível, como o Norte/Nordeste. Estou determinado a dar o meu melhor”, afirmou o nadador.

Roberto começou a nadar em 2020, durante a pandemia. Em pouco tempo, destacou-se como campeão amazonense no nado de costas. Em 2024, foi eleito o melhor nadador juvenil do Amazonas nesse estilo, estabelecendo dois recordes de campeonato.

Hoje, acumula cerca de 100 medalhas. Para ele, cada conquista representa evolução. “Mais importante do que as medalhas é saber que estou melhorando cada vez mais”, destacou.

Preparação intensificada para o torneio

O atleta vem se preparando intensamente para o torneio. Segundo o treinador Lucas Nascimento, os treinos estão focados em resistência aeróbica e anaeróbica, com atenção especial ao ritmo das provas principais.

Roberto treina de seis a sete vezes por semana, acumulando cerca de 42 km de natação semanalmente. As sessões duram em média duas horas por dia. Além disso, ele realiza preparação física duas vezes por semana, com duração de uma hora.

“A gente está ajustando detalhes técnicos, principalmente nas minhas provas de costas, e focando em melhorar os tempos”, afirmou o atleta.

Inspiração para jovens atletas da região

Representar o Amazonas é um orgulho para Roberto. “Eu levo comigo não só a bandeira do Amazonas, mas também o sonho de muitos atletas da nossa região que batalham todos os dias. Quero ser um exemplo positivo e mostrar que, com dedicação, a gente pode alcançar grandes resultados mesmo longe dos grandes centros”, finalizou.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Projeto ensina natação e segurança a jovens do AM

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱