Neymar e Bruna Biancardi revelam rosto de Mel nas redes

Mel, a segunda filha de Neymar Jr. com a influenciadora Bruna Biancardi, nasceu na madrugada de sábado (5), em São Paulo. O parto, uma cesariana de emergência, foi realizado no Hospital São Luiz Star, uma maternidade de alto padrão. A emergência se deu após o rompimento da bolsa, mas mãe e bebê passam bem.

Poucas horas após o nascimento, Neymar e Bruna compartilharam nas redes sociais as primeiras imagens da filha, irmã caçula de Mavie.

Novo capítulo

O casal também publicou uma declaração emocionante acompanhada das fotos:

“Nossa Mel chegou, pra completar e adoçar ainda mais as nossas vidas! Seja bem-vinda, filha! Que Deus abençoe a sua vida e te livre de todo o mal! Estamos ansiosos pra viver esse novo capítulo com você. Te amamos!”

Nos comentários, fãs e amigos celebraram a chegada de Mel. “Que Deus abençoe grandemente essa nova e poderosa jornada!”, escreveu Maria Rojas. Já Dani Pasqualin comentou: “Tenho muito orgulho da mãe forte e corajosa que você se tornou! Te amo”. Hanna Carvalho completou: “Bem-vinda, Mel, chegou para trazer ainda mais amor e felicidade para sua família.”

Além de Bruna, familiares próximos também acompanharam o nascimento, como Neymar Pai e a primogênita do casal, Mavie.

Os filhos de Neymar

Mel é a segunda filha do relacionamento de Neymar com Bruna Biancardi. O jogador também é pai de Helena, que completou 1 ano recentemente, fruto de um breve relacionamento com a modelo Amanda Kimberlly. Seu filho mais velho, Davi Lucca, nasceu em 2011, do relacionamento com Carol Dantas.

Além disso, a ex-modelo húngara Gabriella Gáspár afirma que sua filha de 11 anos, Jazmin, também é filha do jogador. O caso, no entanto, não teve confirmação pública por parte de Neymar.

