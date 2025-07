Trio é preso por furto e tráfico de drogas em Juruá, no AM

Prisões ocorreram após ação integrada das forças de segurança no interior do Amazonas

Lucas Souza da Silva, Josina Ferreira Bravino e Tamina da Silva Freitas, todos de 23 anos, foram presos em flagrante no município de Juruá, no interior do Amazonas, entre os dias 4 e 5 de julho.

As prisões aconteceram nos bairros São Francisco e Tancredo Neves, após a investigação de um furto ocorrido em uma residência do município.

Furto e receptação

Segundo o delegado Bruno Rafael, as investigações começaram ainda na noite de sexta-feira (4), quando a polícia recebeu a denúncia do furto. Tamina teria invadido o imóvel pelo buraco do aparelho de ar-condicionado e levado diversos itens.

“Em ação rápida, foi possível identificar que Lucas seria um dos receptadores dos produtos furtados e a autora do furto teria sido Tamina, que está grávida. O homem foi preso no bairro São Francisco, no mesmo dia em que o crime foi praticado”, afirmou o delegado.

Na manhã seguinte, a polícia localizou Tamina, já em sua casa no bairro Tancredo Neves, com vários objetos furtados.

“Ela é contumaz nesse tipo de crime. Nos últimos dez dias, foi presa três vezes pela Polícia Civil. Mesmo estando em prisão domiciliar desde 29 de junho, continuava praticando delitos”, disse o delegado.

Tráfico e troca de produtos por drogas

Durante o desdobramento das diligências, a polícia também prendeu Josina Ferreira Bravino, conhecida por envolvimento com o tráfico de drogas em Juruá. Ela teria recebido parte dos produtos furtados em troca de entorpecentes.

“Josina foi presa ainda no sábado, também no bairro São Francisco”, relatou o delegado.

Encaminhamento à Justiça

Lucas Souza da Silva : autuado por receptação

: autuado por Josina Ferreira Bravino : autuada por receptação e tráfico de drogas

: autuada por e Tamina da Silva Freitas: autuada por furto qualificado

Os três foram encaminhados à Justiça e permanecem à disposição do Poder Judiciário.

