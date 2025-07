Jovem tenta furtar picanha em supermercado e é descoberto

Um adolescente tentou furtar picanha e outros produtos alimentícios de um atacadão Dia a Dia, no Recanto das Emas, no Distrito Federal. O caso ocorreu por volta das 15h de sábado (6).

Segundo a Polícia Militar do DF (PMDF), ao chegarem ao local, os agentes encontraram o carro usado no crime, com alimentos furtados no porta-malas, incluindo a carne nobre. O suspeito havia fugido a pé.

Desconfiança

De acordo com a equipe de segurança do supermercado, um funcionário do setor de prevenção percebeu o comportamento suspeito do adolescente, que tentava sair do mercado pela entrada principal.

Desconfiado, o funcionário seguiu o rapaz até o estacionamento e o viu guardar os produtos no veículo. Ao perceber que estava sendo observado, o jovem abandonou os itens e fugiu em direção à quadra 205.

O carro e os alimentos foram recolhidos pela PM e encaminhados para a 27ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada.

(*) Com informações do Correio Braziliense

