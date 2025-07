Flávio Alexandre vence Copa Osvaldo Alves de Jiu-Jítsu 2025

O jovem atleta Flávio Alexandre da Silva e Silva, de 15 anos, conquistou o título da Copa Osvaldo Alves de Jiu-Jítsu 2025, realizada neste sábado (5), na Arena Amadeu Teixeira, em Manaus. Morador do bairro Jorge Teixeira, ele compete pela academia Team Warriors House, localizada no Tancredo Neves, Zona Leste da capital amazonense.

Faixa branca e representante da classe Infanto-Juvenil 2, Flávio disputou a categoria até 64 kg e venceu dois combates para garantir o lugar mais alto do pódio.

Estratégia e superação no tatame

“Foi uma competição boa, bem interessante. Estou voltando aos campeonatos e confesso que fiquei nervoso na primeira luta, apesar de ter vencido por finalização. Já no segundo combate me acalmei, respirei e consegui entrar mais tranquilo, fazer minha estratégia e vencer por estrangulamento”, explicou Flávio.

A vitória representa mais do que uma conquista esportiva. Após dois anos afastado do jiu-jítsu, o atleta retornou aos treinos no início do ano e celebrou a conquista como um novo começo.

Apoio da equipe e foco no futuro

O campeão fez questão de agradecer o suporte da equipe e dos professores Hugo, Jonathan, Rangel, Yan e Hudson. Para ele, o apoio técnico e emocional foi essencial para a evolução no esporte.

“A Copa Osvaldo Alves é minha volta por cima. Eu parei por dois anos porque me mudei e acabei deixando o jiu-jítsu de lado. Mas desde o começo do ano retomei os treinamentos e estou de volta, mais forte, conciliando o esporte, a escola e o trabalho”, concluiu.

