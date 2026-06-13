ESTREIA NO MUNDIAL

Com atletas naturalizados e raízes brasileiras no elenco, o Catar enfrenta a Suíça em busca de uma campanha histórica no Mundial.

O Catar iniciou neste sábado (13) mais uma tentativa de fazer história em Copas do Mundo. Após sediar o Mundial de 2022 sem conseguir avançar de fase, a seleção árabe estreou contra a Suíça, pelo Grupo B da Copa do Mundo de 2026, apostando em um elenco formado por atletas naturalizados e jogadores com fortes ligações com o Brasil.

Entre os destaques está o zagueiro Lucas Mendes, de 35 anos. Natural de Curitiba, ele construiu praticamente toda a carreira no futebol catari e se naturalizou em 2023. Revelado pelo Coritiba, o defensor passou por clubes como El Jaish, Al-Duhail, Al-Gharafa e atualmente atua pelo Al-Wakrah.

Além disso, Lucas disputa sua primeira Copa do Mundo. O jogador também conquistou uma Copa da Ásia pelo Catar e, ao longo dos últimos anos, se tornou um dos brasileiros mais identificados com o país após mais de uma década vivendo no Oriente Médio.

Filho de brasileiro também reforça a seleção

Outro nome ligado ao Brasil é Edmilson Júnior. Embora tenha nascido na Bélgica, o meia-atacante é filho do ex-jogador brasileiro Edmilson, que atualmente mora em Itabaiana, na Paraíba.

Além disso, Edmilson atua no futebol catari desde 2018 e hoje defende o Al-Duhail. Antes disso, passou pelo Standard de Liège, da Bélgica. Posteriormente, recebeu sua primeira convocação para a seleção do Catar em 2024, após se recuperar de uma lesão.

Catar aposta em elenco internacional

A atual seleção catari reflete a política de naturalizações adotada pelo país nos últimos anos. Atualmente, apenas 13 dos jogadores convocados para a Copa do Mundo nasceram em território catari.

Por outro lado, a equipe aposta na experiência de atletas que atuam há anos no futebol local. Com isso, o país tenta conquistar uma campanha mais consistente do que a registrada em 2022.

Grupo aberto aumenta expectativa por classificação

O Grupo B conta ainda com Suíça, Canadá e Bósnia e Herzegovina. Como canadenses e bósnios empataram na abertura da chave, a disputa pelas vagas segue completamente aberta.

Além disso, a partida contra a Suíça representa uma oportunidade para o Catar somar pontos importantes logo na estreia. Dessa forma, a seleção mantém vivo o sonho de alcançar pela primeira vez uma vaga no mata-mata da competição.

Brasil estreia mais tarde contra o Marrocos

Enquanto Catar e Suíça movimentam o Grupo B, a Seleção Brasileira estreia mais tarde diante do Marrocos, às 19h (horário de Brasília), pelo Grupo C da Copa do Mundo de 2026.

Além disso, o confronto marca o início da caminhada da equipe comandada por Carlo Ancelotti em busca do hexacampeonato mundial. A expectativa dos torcedores é grande para ver o primeiro compromisso do Brasil no torneio.

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