RECADO DO CAMISA 10

Em recuperação de lesão muscular, Neymar desfalca o Brasil contra o Marrocos e emocionou torcedores com mensagem nas redes sociais antes da estreia.

Horas antes da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, Neymar voltou a movimentar as redes sociais. Fora do duelo contra o Marrocos por causa de uma lesão muscular na panturrilha direita, o camisa 10 publicou uma mensagem de agradecimento pela oportunidade de disputar mais um Mundial.

“Obrigado meu Deus! Obrigado por me fazer viver isso mais uma vez”, escreveu o atacante em uma foto publicada no Instagram.

A postagem rapidamente repercutiu entre torcedores, influenciadores e artistas. A cantora Lexa comentou “Vamos!”, enquanto o influenciador Toguro publicou “Bora, Brasil”. Já Nat Guareschi escreveu: “Você merece”.

Neymar ficará fora da estreia

Apesar da convocação para a Copa do Mundo, Neymar não reúne condições físicas para enfrentar o Marrocos neste sábado (13). Desde que se apresentou à Seleção, no fim de maio, o atacante realiza um trabalho intensivo de recuperação e ainda não voltou a treinar normalmente com o grupo.

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Mesmo assim, o craque acompanhará a delegação brasileira no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e ficará no banco de reservas durante a partida. No entanto, ele não será utilizado pelo técnico Carlo Ancelotti.

Ancelotti aposta em retorno na Copa

A presença de Neymar na lista final da Copa gerou debate dentro da comissão técnica. Ainda assim, Carlo Ancelotti decidiu convocar o jogador por acreditar que ele poderá ajudar a equipe ao longo da competição.

“Neymar está se recuperando. Tem muita vontade de voltar. Não sei se estará pronto para a primeira partida, mas para a segunda sim”, afirmou o treinador em entrevista ao jornal italiano Gazzetta dello Sport.

Além disso, Ancelotti destacou que o atacante vinha atuando com regularidade antes da lesão e segue sendo uma peça importante para a Seleção.

Expectativa para os próximos jogos

Enquanto acompanha a estreia do Brasil fora das quatro linhas, Neymar mantém a expectativa de voltar aos treinos com o elenco nos próximos dias. Por isso, a comissão técnica trabalha para contar com o camisa 10 já na próxima rodada da fase de grupos.

Brasil e Marrocos se enfrentam às 19h (horário de Brasília), pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026.

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